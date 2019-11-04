شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق مبدئيًا على «حماية البيانات الشخصية» ويقر تعديل «التنظيمات الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وشهدت مناقشة القانون خلال الجلسة العامة، أمس، اعتراضًا من النائب شريف فخرى، ممثل المصريين بالخارج، على مشروع القانون.

وقال فخرى: «خلال حضورى لجلسات الاستماع التي أعدتها لجنة الاتصالات للجهات المعنية بالقانون، انزعجت من فلسفة القانون لاشتماله على العديد من العقوبات السالبة للحرية، وهذا يهدد الاستثمار، خاصة أن العقوبات كانت مشددة».

وأضاف: «كما أن وزارة الاتصالات في المشروع أنشأت كيانا جديدا هو حماية البيانات، وهذا يمثل مزيدا من البيروقراطية والترهل الإدارى في جهاز الدولة، كما أن حصيلة الغرامات يؤول ثلثها للمركز ولا نعرف هيصرف بيها على إيه، كما أن هناك كمية كبيرة من الإجراءات التحفظية وضبطية قضائية لموظفى المركز، وعندما اعترضنا على هذا في اجتماع اللجنة استمعوا إليه لكنه حذف من المضبطة، ووزارة الاتصالات وعدت بتداركه ولم يحدث».

وتابع فخرى: «أتمنى أن تشجع فلسفة القانون الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وأن يكون المقصود من القانون الحماية وليس الجباية ولو استمر المشروع كما هو فأنا أعترض عليه».

وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «إنت متأثر بالقانون الكندى في تنظيم المعلومات، وأعرف أنه قانون متحرر في كثير من الأمور»، وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من التعديلات مقدمة على القانون، مؤكدا أنه سيتغاضى عن كثير منها.

وأضاف: «نظرًا لتناول القانون لجزئيتين فنيتين الأولى منها القادر على الإفتاء فيها الفنيون فقط، والثانية قانونية لتعرضها لنوعين من الحرية، حق الشخص في حماية بياناته وحق الدولة في حماية أمنها العام والتوفيق بينهما أمر غاية في الدقة، ولذلك سأتغاضى عن كثير من التعديلات، وأتحدى أن يتمكن أي مجلس نيابى من مناقشة كل هذه التعديلات، ولا أجد مبررا أن نعيد الكلام الذي قيل في اجتماعات اللجنة، فكثرة التعديلات ستؤدى لتشويه النص وسنأخذ فقط التعديلات التي تحقق هدفا»، ولفت إلى أن الاتصالات والذكاء الاصطناعى سيكونان خارج السيطرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشهدت مناقشة المادة الثانية من القانون، والخاصة بالجهات التي لا يطبق عليها القانون، ومنها البنك المركزى والجهات الخاضعة لإشرافه، مناقشات موسعة، وقرر المجلس تأجيل مناقشتها حتى تتوصل وزارة الاتصالات والبنك المركزى إلى صياغة منضبطة.

وجاء البند السادس، الذي أضافته لجنة الاتصالات، والخاص بالجهات التي لا ينطبق عليها القانون، وهى البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه، وهو ما اعترضت عليه الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، وهو ما دفع المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، لطلب إرجاء المناقشة حتى يتم التوافق مع البنك المركزى على صياغة محددة، وعلق «عبدالعال» قائلًا إن هناك مبدأ ضرورى بعدم التطبيق على البنك المركزى، وهذه الإضافة كانت موفقة من لجنة الاتصالات.

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وعلق عمرو طلعت، وزير الاتصالات، قائلا: «إننا نحتاج وقتا للصياغة مع التوافق على المبدأ، مشيرا إلى أن القانون من أجل حماية البيانات ونحن نسعى لذلك، لأن الغرض النهائى هو الحماية»، وقال عبدالعال: «إنه يجب أن نضع في الاعتبار القاعدة الحاكمة لسرية البيانات في البنوك والأجهزة المصرفية»، ورد وزير الاتصالات، مؤكدا أن البند بهذه الصورة فضفاض، خاصة فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لإشرافه، حيث توجد بعض الشركات الخاضعة للإشراف من ناحية السياسات النقدية دون إِشراف بنواحٍ أخرى.

وطرح وزير الاتصالات أن يكون البند وفق المادة 220 من الدستور، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس مع إعطاء فرصة للتشاور من جانب الحكومة والبنك المركزى للنقاش والصياغة، على أن يتم طرحها بعد الانتهاء من مناقشة القانون.

ووافق المجلس على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل القانون 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين، بحيث يعطى النيابة العامة الحق في نشر قوائم الإرهاب والإرهابيين في الجريدة الرسمية، دون دفع رسوم، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه.

وقال إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، مقرر اللجنة، إن التعديلات تهدف إلى التسهيل على النيابة العامة في نشر قوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية، دون التكبل بدفع رسوم باهظة نظير النشر، خاصة أن النيابة العامة ليست لها مصلحة في نشر هذه القوائم.

ورَدَّ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن المطابع الأميرية، التي تصدر الجريدة الرسمية، هي مرفق عام، وينظم عملها رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز إعفاء الأشخاص الطبيعيين أو القطاع الخاص من دفع رسوم النشر إلا بقانون، لكن السلطة القضائية هي مرفق عام أيضًا، فلماذا تدفع السلطة القضائية مقابل النشر بالجريدة الرسمية؟!.

ورَدَّ المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأنه عندما طلبت النيابة العامة إعفاءها من الرسوم كان الرد أن النيابة العامة تتبع السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية، لذلك لجأت الحكومة إلى تعديل القانون، بحيث يكون الإعفاء بقانون.

ووافق المجلس على استبدال نص المادة الخامسة من قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين بعبارة: «ويُنشر قرار الإدراج وقرار رفع الاسم بغير مقابل».

في سياق آخر، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لدراسة أزمة الأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، والتى تسببت في حالة ارتباك للشارع المصري.

كما أحال رئيس المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية، بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون حماية الآثار إلى لجنة مشتركة من لجنتى «التشريعية» والإعلام والآثار، كما أحال مشروعًا آخر مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون رعاية المريض النفسى إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة و«التشريعية»، وأحال مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد صلاح خليفة وآخرين لتعديل أحكام قرار بقانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسميات أخرى إلى اللجنة التشريعية.