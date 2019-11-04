شكرا لقرائتكم خبر عن إُلزام شركات السياحة بإعلان برامجها قبل التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، في حكمها الأسبوع الماضى، شركات السياحة، بتقديم تفاصيل برامجها لوزارة السياحة قبل البدء في تنفيذها، وأيّدت قرار الوزارة الصادر بوقف نشاط شركة سياحة لمدة عام، لإخلالها بذلك.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرّع حظر على الشركات السياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، إلّا بترخيص من وزارة السياحة، كما ألزمها كذلك- بإخطار الوزارة بالبرامج المختلفة التي تنظمها قبل تنفيذها بـ 15 يومًا على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد.

وأضافت المحكمة، أنه ثبت لديها من التحقيقات التي أجريت بمحضر إثبات المحرر من لجنة التفتيش على أعمال الشركة التابعة لوزارة السياحة بالأراضى السعودية بكل من مكة والمدينة المنورة، عدم التزامها بالبرامج المعلنة منها والمعتمدة من الوزارة.