شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات «سد النهضة» تبدأ في واشنطن الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس، تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولى، لبحث أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وهو الاجتماع المقرر عقده بعد غد، ومن المنتظر أن يتشاور شكرى مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

على صعيد متصل، قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر تواجه تهديدًا خطيرًا لحصتها من ماء النيل، بسبب مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون دخلت مرحلة الفقر المائى منذ سنوات، مؤكدًا أنَّ قضية شح المياه أخطر ما يواجه العالم العربى مستقبلاً، لأنها مسألة وجود وبقاء. وطالب «أبوالغيط»، في كلمته خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أمس، صناع السياسات ومتخذى القرار في البلدان العربية بضرورة حشد كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق التنمية المستدامة.

وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعها الدورى برئاسة الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى، أمس، لمتابعة موقف فيضان النيل وتأثيره على إجمالى الموارد المائية، وما يتطلبه من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر، وأكدت اللجنة استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول.