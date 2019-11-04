شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير بالساعات لمشاهدة كنوز «توت» في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطف آلاف الزائرين أمام المدخل الرئيسى لقاعة ساتشى في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، ينتظرون بالساعات لدخول معرض «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى»، الذي افتتحه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مساء الجمعة الماضى، للاستمتاع بمشاهدة بعض كنوز الملك الشاب، التي حلت ضيفاً على لندن في محطتها الثالثة بعد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشركة المنظمة للمعرض، في بيان الأحد، إن إدارة القاعة بالتعاون مع الشركة قررت مد ساعات الزيارة اليومية للمعرض لمدة ساعة، على أن تبدأ من 9 صباحاً وتنتهى 5:30 مساء بدلا من 4:30، عدا الخميس والسبت فتنتهى الساعة 8:30 مساء، ويوم الأحد الساعة 7:30 مساء، بسبب تزاحم الجمهور أمام المدخل الرئيسى لقاعة العرض. وأكدت الشركة أنه حتى الآن تم بيع 300.000 تذكرة، وأن معظم التذاكر مباعة حتى منتصف فبراير المقبل.

كان العنانى افتتح المعرض في احتفالية ضخمة حضرها حوالى 1000 مدعو من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطانى، بينهم طارق عادل، سفير مصر لدى لندن، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، والسيدة فيونا كانرفون، حفيدة اللورد كارنرفون، الذي كان يمول حفائر بعثة هيوارد كارتر، التي اكتشفت مقبرة توت، وعضو مجلس النواب البريطانى فيليب حمود، ورجل الأعمال الإنجليزى فرانسيس وروبورت، والمذيع والصحفى هيو إدوارد، والمنتجة التليفزيونية سالى ودوورك، والموسيقار البريطانى نيك روديس، ولاعبة التنس هيذر واستون، والممثلة بينالوبى ويلتون، ولاعب منتخب مصر أحمد حجازي.