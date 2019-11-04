شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة موقف فيضان النيل وتأثيره على إجمالى الموارد المائية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.

وتمت الإشارة إلى أنه يتم المرور والمتابعة الدورية لكافة الترع والمصارف، وتم عمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات، والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية استعدادا للنوات المقبلة، مع استمرار حالة الطواريء حتى نهاية موسم السيول.

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وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة «عبدالعاطي»، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.

واتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في التوسع في استخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان، مع التوجيه بضرورة عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.

وتم خلال الاجتماع بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص الرى والزراعة.