شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوي: «السوشيال ميديا فى مصر يحكمها «مجانين ومتطرفين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن المصريين لديهم وعي كبير ويرفضون الفوضى والهدم.

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وأضاف بدراوي، خلال لقاء تليفزيوني، الليلة، أنه لابد من إعلاء سقف الحريات واحترام الرأي المخالف، كاشفا أن الرأي المخالف الذي يبني مفيد للجميع.

وتابع حسام بدراوي، أن السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفين جدا وأيضا أجهزة الدولة التي تهاجم شخص عندما يتحدث ضد النظام، وطالب بضرورة نظام مؤسسي يبني وينشئ حوار على أرضية طنية.

وطالب حسام بدراوي بوجود مساحة للحرية خاصة أن استدامة الوضع في المرحلة المقبلة صعب ولابد من إشراك المجتمع حتى لا يكون المجتمع طرف والدولة طرف.