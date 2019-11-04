شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: الخلافة الإسلامية بلا مقاومة.. والنخبة لم تستجب للرئيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن فكرة الخلافة الإسلامية في العالم الإسلامي لا تلقى قبولا، لعدم وجود تيار علماني يواجهها، مضيفا أن الخلافة الإسلامية بلا مقاومة، حيث لا يقف في وجهها أي تيار ولهذا مازالت قوية ومهددة للوضع.
وأشار «وهبة»، خلال حوار تليفزيوني، مساء الأحد، إلى أن النخبة هي المسئولة عن عدم تشكيل تيار يواجه فكرة الخلافة الإسلامية، منوها بأن عبارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وجود مواجهة فكرة للإرهاب هي موجة للنخبة.
وذكر أنه لو كانت النخبة تقوم بواجبها في مواجهة الإرهاب فكريا، كان الرئيس السيسي لن يقول هذه العبارة، موضحا أن تكرار الرئيس السيسي لهذه الجملة دليلا على أن النخبة لم تستجب لدعوته، متسائلا: لماذا لم تستجب النخبة للرئيس، وأين النخبة ودورهم في المجتمع؟.
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