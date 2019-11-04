شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائه الطيب.. سفير جزر القمر يشيد بتصدي الأزهر لأفكار التنظيمات المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأحد، السفير عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر بالقاهرة.

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وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالدول الأفريقية، لمساندتها في مواجهة التيارات المتشددة والمتطرفة التي تهدف لتغيير هويتها، مبديا استعداد الأزهر لدعم المعهد الأزهري بجزر القمر وإمداده بالمدرسين لبيان صحيح الإسلام وإيصال رسالة الأزهر الوسطية.

من جانبه سلم سفير جزر القمر رسالة خاصة لشيخ الأزهر من رئيس جمهورية جزر القمر، عبر فيها عن شكره لما يقوم به الأزهر في جزر القمر من جهود علمية وتعليمية.

كما أعرب سفير جزر القمر، عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لبلاده، من خلال تقديم المنح لطلاب جزر القمر الدارسين في الأزهر الشريف، وهو ما كان له دور كبير في نشر سماحة الإسلام ومواجهة التنظيمات والأفكار المتطرفة.