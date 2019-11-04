شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة تقدّم كشف حساب للعام المالي 2018-2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من 24 مشروع من مشاريع الإحلال والتجديد والتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية بقيمة ٨٦.٣ مليون جنيهاً، كما أنه تم الانتهاء وجاري اتخاذ إجراءات الاستلام لعدد 9 مشروعات بقيمة ١٣٧ مليون جنيهاً، كما تم إسناد 9 مشاريع بإجمالي ٤٥.٦ مليون جنيهاً.

وأضاف «ضاحي» أنه خلال العام ذاته بلغت تكلفة الاستحقاق لعلاج المرضى على مستوى مستشفيات ومراكز الأمانة (نفقة دولة- تأمين صحي تعاقدات- علاج بأجر- علاج مجاني) ٢.٢ مليار جنيهاً .

وعن دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تفعيل المبادرات الرئاسية، ذكر أن الأمانة قد شاركت في تفعيل مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض السارية على مستوى الثلاث مراحل في عدد 31 مستشفى، بإجمالي 159 فرقة، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، حيث شاركت مستشفيات الأمانة بعدد 39 مستشفى للقضاء على قوائم الانتظار في التخصصات المختلفة.

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وكشف رئيس الأمانة، عن دورها في رفع كفاءة المستشفيات النموذجية، حيث تم تشكيل لجان من إدارات الأمانة المختلفة للمرور على المستشفيات، لتقييم الأداء وحل معوقات التشغيل وتأهيل بعض المستشفيات للعمل، طبقاً لمنظومة المستشفيات النموذجية تمهيداً لتفعيل منظومة التأمين الصحي، وبناءً عليه تم وضع خطط تطوير وتشغيل المستشفيات النموذجية للعمل طبقاً للمعايير، بالإضافة إلى جدولة كافة المديونيات المستحقة على تلك المستشفيات وسرعة سدادها.

وقال الدكتور محمد ضاحي، أنه خلال العام المالي 2018-2019 تم الانتهاء من مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بمركزي أورام ميت غمر وأورام المنيا، الذي يشمل ميكنة الملف الطبي وتوحيد أكواد تشخيصات الأورام وقوائم الأدوية وبروتوكولات العلاج الكيماوي كما تم الانتهاء من تشغيل مراحل تسجيل المرضى وحجز لستة العلاج الكيماوي بعدد 8 مراكز أورام وجاري استكمال التنفيذ بباقي 11 مركز.

وفي نفس السياق تم تنفيذ وتشغيل مشروع ميكنة خدمات المعامل بعدد 3 مستشفيات وجاري استكمال المشروع بعدد 8 مراكز أورام، كما تم البدء في تفعيل البرنامج القومي لتسجيل الأورام (cancer registry) لعدد 10 مراكز أورام، كما أنه جاري تطبيق نظام معلومات المستشفيات (HMIS) وفقاً لأحدث التقنيات (web based application).

وأوضح رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه فيما يخص المؤتمرات العلمية وورش العمل فقد نظمت الأمانة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات، حيث أنه خلال العام 2018-2019 تم تدريب عدد 645 طبيب وتمريض في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم وفي مجال الطوارئ والإصابات وإنعاش القلب المتقدم أطفال، بالإضافة إلى مجالات القيادة واللغة الإنجليزية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والمعهد القومي للتدريب ومعهد القوات المسلحة للغات لعدد 286 دارس من الفئات المختلفة.