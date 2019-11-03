الحماية المدنية تُخمد حريق داخل صيدلية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل صيدلية بدائرة قسم السلام أول. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الصيدليات في السلام. ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران حتى السيطرة عليها. ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بين العاملين.

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