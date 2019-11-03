محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
طعن المتهمين في قضية "فضّ رابعة" على أحكام الإعدام والسجن
حددت محكمة النقض، جلسة 24 فبراير المقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد.
جريمة "قتيل لقمة العيش"
تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيق في قضية مقتل سائق توك توك على يد تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص بينهم سيدتان بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
حل لغز مقتل سائق توك توك في أبو النمرس
في أقل من 24 ساعة كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على سائق توك توك مقتولا بدائرة مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.
سقوط طفلة من الطابق الثاني بالحوامدية
أصيب طفلة بكسور بالجسم؛ إثر سقوطها من شرفة منزل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.
ضبط 6 متهمين بحملة أمنية بالقليوبية-(صور)
وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، حملات مكبرة استهدفت تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. طعن متهمي "فضّ رابعة" ومصرع طفلة و"قتيل لقمة العيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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