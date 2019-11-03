"المتحدة للخدمات الإعلامية" تتعاقد على إنتاج أعمال درامية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اجتمع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المنتج أحمد الجابري؛ للتعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة، وإنتاج مسلسلين جديدين يتم الدفع بهما على الشاشة.

وشهد الاجتماع، الكشف عن تفاصيل المسلسل الأول باسم "رحيل زهرة" يكتبه مجموعة من المؤلفين الشباب ويخرجه حسنى صالح، وينتمي للدراما الصعيدى ليمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، في إطار صعيدي والعمل بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، محمد رياض وفنانين آخرين، التصوير سينطلق الأسبوع المقبلة فى العديد من الأماكن داخل القاهرة وأيضاً خارجها مثل حلايب وشلاتين، الأقصر، الواحات، تيرانى، كوم أمبو، كما يحتوى على 30 أغنية كتبهم عبد الرحمن الأبنودى قبل وفاته، وتغنيهم المطربة ياسمين علي.

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يأتي هذا التعاون بعد أن أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي وذلك من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية مثل المنتجة مها سليم فى مسلسل شبر ميه وأيضًا الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج أحمد عبد العاطي، والمنتج ريمون مقار فى مسلسل قيد عائلي إضافة إلى مسلسل الزعيم عادل إمام فالنتينو من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشراكات والتعاقدات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع مع أجل إثراء الدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية و العربية.

وأضاف "مرسي"، أن السوق المصري والعربي يتسع لإضافة تجارب إنتاجية أخرى من أجل دراما هادفة، ويتم عرضها طوال شهور العام و ليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصري والعربي.