شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى المتوقعة:

القاهرة 29 20

الإسكندرية 28 17

مطروح 27 17

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمنهور 28 17

بلطيم 28 18

السلوم 28 17

سيوة 26 14

بورسعيد 26 21

دمياط 27 20

الزقازيق 29 18

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 26 19

رفح 25 19

رأس سدر 28 20

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نخل 25 10

نويبع 27 23

طابا 27 19

كاترين 24 08

الطور 29 18

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 19

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 15

أسيوط 31 15

سوهاج 31 15

قنا 32 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

أبو سمبل 32 18

الوادي الجديد 32 17

شلاتين 31 23

أبو رماد 30 23

حلايب 28 24

راس حدربة 28 24 ​