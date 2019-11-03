زاهي حواس يوضح آخر الاكتشافات الأثرية في البر الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور زاهي حواس في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة من مؤتمر المصريات، إنه لم يتوقع أن يترك منطقة الأهرامات وينتقل إلى العمل في البر الغربي بالأقصر.

وأضاف حواس: "في منتصف سبتمبر 2017 بدأنا الحفائر في وادي الملوك، ووجدنا ما يسمى بأكواخ العاملين وبعض السدود التي بنيت لصد الفيضان، ووجدنا أشياء كثيرة جدًا منها رسومات تنتمي لحقبة رمسيس الثالث والعاشر، وجداريات وأوعية تنتمي للأسرة الـ18، وقريبًا من مقبرة حتشبسوت حفرنا، ووجدنا قطعة أثرية لحورس بالتاج المزدوج.

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موضحًا: "الأمر المهم أننا وجدنا بالقرب من مقبرة رمسيس الثالث، عددًا من اللقى الأثرية".

وأكمل حواس: "عملنا قريبًا من مقبرة مرنبتاح ووجدنا عشرات القطع الأثرية والجرار المكسرة، ونعتقد أن هناك مقبرة أثرية نبحث عنها الآن". وواصل: "أما في وادي الملوك الغربي فقد اكتشفنا أواني فخارية تنتمي للأسرة 13 وفي كل منها رأس ثور".

وأكمل: "لا أثق في الرادار وأسعى للتحقق بنفسي عبر البعثة الأثرية التي تعمل معي، وفي هذا الوادي الضيق وجدنا سلمًا يأتي من أعلى إلى أسفل، ونواصل العمل لمزيد من الاكتشافات، وما أثار انتباهنا أننا اكتشفنا فرنًا يستخدم لصناعة الفخار، ووديعة الأثاث الخامسة ومخزنًا للمياه، وعشرات القطع التي تستخدم لصناعة وتجهيز المقابر وهي تشبه القطع الأثرية الموجودة في مقبرة توت عنخ آمون".