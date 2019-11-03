شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إجازة المولد النبوي.. «التعليم العالي» تُعدل جدول انتخابات اتحادات الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق ١٠ نوفمبر إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، فقد تم تعديل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن يوم الخميس القادم الموافق ٧ نوفمبر هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات، والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقًا.