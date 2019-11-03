شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي يطالب بسحب الجنسية المصرية من أعضاء الإخوان في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي إن فرحة الهاربين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالحصول على جنسية مجانية من تركيا لا ينطبق عليهم سوى المثل الشعبي ” بركة يا جامع جات منهم”.

وأضاف الخرباوي خلال مداخلة هاتفية، أن الجماعة الإرهابية لا يستحقون حمل الجنسية المصرية، والقانون المصري يتيح سحب الجنسية منهم، ونحتاج تفعيل القانون المصري لتخليص مصر منهم، وهذا ما تأخرنا في كثيرًا.

وطالب الخرباوي، بضرورة أن يظل هذا الهارب تحت طائلة القانون المصري، لأن القانون الدولى به قواعد منظمة للمساءلة الجنائية لغير الحاملين لغير جنسية البلد التي ارتكبت فيها الجريمة، قد تكون لاعتبارات سياسية قد تعفى هؤلاء من العقاب.

Advertisements

وأكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، أن الكلام من الهاربين عن جنسية مجانية لا يرقى عن كونه “كلام شحاتين” يعبر عن تسولهم من دولة ديكتاتورية مستبدة طاغية، وهذا ينم عن فقدان الثقة من الجماعة الإرهابية في العودة إلى مصر، حيث إن مشكلتهم باتت مع الشعب كله، وأصبح يلفظهم ولا يقبلهم.

وتابع، أن أي إخواني سيأتي إلى مصر لن يأمن على نفسه من المصريين في الذهاب إلى منزلة، حيث إن المصريين سينتقمون من كل هارب قاتل يرونه أمامهم.

وأشار الخرباوي إلى أن الإخوان لا يعرفون الوطن ولا يؤمنون بحدوده ولا شعبه، على عكس الرئيس مبارك الذي رفض أن يترك مصر، رغم الغضب العارم الذي كان ضده، وهذا يبين الفرق بين المنتمي والمحب لمصر وارتكب أخطاء في حقها وبين المجرم الآثم وقع في أخطاء في حق مصر وهو لا ينتمي لها.

ووجه الخرباوي رسالة لعناصر الجماعة الإرهابية: "يالا بالسلامة افتخروا بتركيا وإسرائيل وقطر، ولكن نحن نفتخر بمصر وتراب مصر ورئيس مصر".