شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة المولد النبوي 2019.. الأحد عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتساءل الكثيرون عن موعد إجازة المولد النبوي 2019، حتى بعد إعلان مجلس الوزراء الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية للعاملين بالدولة، بمناسبة مولد النبي محمد، بدلًا من السبت الموافق 9 نوفمبر 2019.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، أن الثلاثاء 29 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول، وأن السبت 9 نوفمبر سيوافق المولد النبوي الشريف لعام 2019، وهو الموافق 12 من ربيع الأول 1441 هجرية.

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ومن المقرر أن يحصل بعض الموظفين بالدولة على 3 أيام إجازة، وهي الجمعة والسبت (إجازة أسبوعية) والأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي، وذلك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

وذكر بيان لدار الإفتاءِ المصريةُ أنها استطلعَت بواسطة اللجان الشرعية هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، بعد غروب شمس الاثنين 29 صفر 1441 هجريًّا، الموافق 28أكتوبر 2019، وتبين ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء أن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول.

وأكدت دار الإفتاء أن استطلاع الهلال تم بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

أضاف البيان: «وعلى هذا نعلن أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر صفر لعام 1441 هجريًّا، وأن الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 هو غرة شهر ربيع الأول، كما أن المولد النبوى الشريف سيكون السبت الموافق 12 ربيع الأول، الموافق 9 نوفمبر 2019».