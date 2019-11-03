شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عدد من شركات الطيران العالمية، في تسيير رحلات مباشرة وشارتر إلى مدينة مرسى علم، تلبية لرغبة عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم وبخاصة ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والنمسا، والدول الاسكندنافية.

وكانت شركة إيزي جيت البريطانية هبطت بأول رحلة لها للمنتجع، واستقبل المطار أول رحلة للخطوط النمساوية، قادمة من العاصمة فيينا، وعلى متنها ١٧٠ سائح.

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وقال عماد إمام، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك للمطارات، إن إهتمام المطارات المصرية بتطبيق معايير السلامة والأمن والمعايير الدولية، التي تفرضها سلطة الطيران المدني عزز من مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى برامج التنشيط السياحى الخارجية سواء الحكومية أو التي تنفذها الشركات السياحية، كان له مردوده الإيجابي على حركة التدفقات السياحية في منتجعات البحر الأحمر بصفة عامة ومرسى علم بصفة خاصة.

وأضاف أن شركة ايماك مرسي علم لتشغيل واداره المطارات، تنفذ برنامج طموح لجذب شركات الطيران العالميه بالهبوط بمطار مرسى علم الدولي، وأسفر البرنامج عن وصول 3 رحلات دولية لأول مرة للمطار، كان آخرها شركة الخطوط النمساوية، وهي إحدى شركات مجموعة لوفتهانزا، التي وصلت برحلتها الأولى أمس، وكان وعلى متنها 170 راكب قادمة من فيينا.

كان اللواء هاني عقاب، رئيس مجلس الإدارة، أصدر تعليماته لإداره المطار باستقبال الطائرة باحتفالية تتضمن بروتوكول رش المياة على الطائرة بواسطة سيارات الاطفاء واستقبال الركاب بالورود والحلوى.