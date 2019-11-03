شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: أحقية العاملين بـ«مصر الجديدة للإسكان» في تغيير وصف عقودهم إلى دائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة العمالية بأحقية العاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تغيير وصف عقودهم من مؤقت أو عرض إلى دائم.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، الأحد، إن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب كانت قد تقدمت بطلب إحالة ملف النزاع بين النقابة والشركة إلى التحكيم كمرحلة أخيرة، وذلك بعد فشل مرحلة المفاوضة الجماعية، ومرحلة الوساطة بعدم الوصول للتسوية الودية بين طرافي النزاع وذلك طبقا لنص المادة (180-189) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وصدر الحكم من محكمة استئناف القاهرة دائرة 161 عمال سابقًا و8 عمال حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف، رئيس هيئة التحكيم، وأبوبكر عبيد، رئيس عضو المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالله البنداري، رئيس عضو المحكمة، ومحمد عبدالقادر عبدالله، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (أرباب العمل)، وفريد إبراهيم الأزهري، محكم النقابة العامة للبناء والأخشاب، وجيهان عبدالمنعم، محكمة وزارة القوى العاملة، وأمين سر، عاشور رجب إبراهيم.