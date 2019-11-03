شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: انتظام عمليات صرف معاشات نوفمبر لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الثالث على التوالي بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم، لتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي صرفت معاشاتها، منذ بداية شهر نوفمبر، حتى مساء اليوم الأحد 737.677 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرها 931.11 مليون جنيه، إذ بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 727.56 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرها 918.47 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 10.117 ألف حالة بقيمة إجمالية 12.963 مليون جنيه.

وتقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيهًا، اعتباراً من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيهًا، في حين تقرر صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر، التي تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه.