شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: جهود الدولة كبيرة جدًا في مجال الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جهود الدولة كبيرة جدًا في مجال الصحة، وإن منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحدي كبير لأي دولة في العالم، حتى الدول المتقدمة.

وأشار «راضي»، خلال مداخلة تليفونية، مساء الأحد، إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي في الدول المتقدمة مر بمراحل متعددة واستغرق سنوات طويلة، ومر بتحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم؛ بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان، وبدأت في بورسعيد أولًا، وتطبق في مرحلتها التجريبية حاليًا بنجاح كبير، ومراقبة كبيرة.