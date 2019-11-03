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البابا تواضروس في كنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي للقاء شباب الحرفيين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس سفي زهراء المعادي، مساء الأحد، للقاء شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة، والذي يضم إيبارشيتي حلوان والمعادي وقطاع كنائس مصر القديمة.

بدأت صلاة العشية التي شارك فيها من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة: الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة، المشرف على أسقفية الخدمات، بمشاركة أكثر من 1200 شاب وشابة الحرفيين.

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