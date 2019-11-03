شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الدلتا المرورية والعمرانية أمام الباحثين الألمان بملتقى المنصورة للتقنيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الأول للتقنيات المعمارية والعمرانية لإقليم دلتا مصر، اليوم الأحد، الذي تنظمه وحدة الأيسولاب بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بالتعاون مع جامعة برلين التقنية وجامعة هامبورج وبتمويل من منح الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD يومى الأحد والاثنين الموافقين ٣ و٤ نوفمبر ٢٠١٩ بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

وعقد المؤتمر برعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة وبحضور كل من الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة برلين التقنية بالجونة، بينهم الدكتور كلاوس شتيفن والدكتور رودلف شيفر، والدكتور مارتن بوشلز، والدكتور حسن الملوحى، والدكتور ياسر حانتوش والدكتور كريم حسن من مؤسسة بناء، والدكتور حسن إسماعيل من مؤسسة دوكو، والدكتور شريف شتا أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور مؤمن السودانى والدكتور مينا ميشيل منسقا مختبر العمران المصرى المستدامة بجامعة المنصورة، وعدد من طلاب وباحثى وأساتذة الهندسة المعمارية بجامعات المنصورة وطنطا وكفر الشيخ.

وقال الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، إن الهندسة والتصميم أساس النهضة، مما يدفع الجامعة لتنظيم الفعاليات العلمية التي تخدم هذا المجال بدعم المشروعات البحثية للطلاب والباحثين في مجال الهندسة المعمارية لوضع حلول لعدد من مشكلات إقليم الدلتا.

وأضاف أن الجامعة تتعاون مع عدد من الجامعات العالمية مثل برلين التقنية وهامبورج من أجل تبادل الخبرات في مجال التقنيات المعمارية والعمرانية، من خلال تنظيم محاضرات علمية وورش عمل تستهدف الارتقاء بالبحث العلمى ومهنة الهندسة.

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وأثنى الدكتور شريف شتا، أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، على القائمين على هذا الملتقى، الذي يشارك فيه ما يقرب من ٤٠٠ طالب وباحث من الجامعات الإقليمية بالدلتا،

وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف لربط الجامعات بالصناعة واحتياجات المجتمع الملحة خاصة في مجال المدن الذكية والإدارة للموارد والتنمية الريفية بالدلتا مع التركيز على تقنيات التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا البناء بالمواد الطبيعية المحلية غير الملوثة للبيئة.

ونوه بإنشاء أول وحدة بالدلتا لإدارة المدن الذكية city lab وتجهيز معمل Design Build Lab بالآلات والأدوات اللازمة للأبحاث والدراسات التطبيقية لخدمة جهات اتخاذ القرار والمحليات بمحافظات الدلتا.

وأكد الدكتور مؤمن السوداني، مدرس الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة ومنسق مختبر العمران المصري المستدام بالجامعة، على أنه ستتم مناقشة عدة موضوعات خلال اليوم الأول للملتقى تتمثل في التنمية العمرانية وكفاءة الطاقة والمياه في دلتا مصر، دمج تقنيات للزراعة ١٠ مرات عن الزراعة التقليدية، زيادة كفاءة استخدام المياه، تقليل المخلفات الزراعية، استخدام الطاقة الشمسية النظيفة بهدف زيادة القيمة الاقتصادية للأراضى الزراعية وتقليل التعدى عليها بالعمران العشوائي.

وأضاف أن هذا اليوم لن يقتصر على المحاضرات بل يتضمن ٦ ورش علمية تتمثل في استخدام تقنيات المحاكاة البصرية لتحليل العمران وتطويره، واستخدام تقنيات المعلوماتية والمحاكاة لتحليل استخدامات الأراضى ودراسة البدائل العمرانية من المواطنين، وتحليل العمران العشوائى ومشاكله والحلول العالمية الناجحة له، وتحليل الخرائط العمرانية بالمحاكاة لعرض حلول وبدائل عمرانية، والمشاركة الشعبية في تطوير البيئة العمرانية واتخاذ القرار، واستخدام تقنيات التحليل بالكمبيوتر ونظم المعلومات لحل الاختناقات المرورية.