شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: أردوغان منح الجنسية التركية لعدد من مذيعي الجماعة الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن رجب طيب أردوغان عضو في جماعة الإخوان الإرهابية وتم تجنيده على يد الماسوني يوسف ندا.

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وتابع ربيع، خلال مداخلة هاتفية، أن الإخوان يلغي جنسيته الأصليّة وتصبح «الإخوانية» هي جنسيته ووطنه.

وذكر إيراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية أن عددًا من مذيعي الإخوان الإهاربين قام أروغان بمنحهم الجنسية التركية.

وتابع إبراهيم ربيع، أن الإخوان بعد انتهاء مشروعهم في مصرهربوا إلى تركيا للجوء إلى أردوغان، مطالبًا بسحب الجنسية المصرية من الإخوان الهاربين في تركيا، من خلال وجود تشريع يجيز ذلك بأن أي شخص يتطاول على مصر والسيادة المصرية بسحب الجنسية منه.