شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي يكشف سبب هوس العالم بتوت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن هوس العالم بآثار مقبرة توت عنخ آمون يرجع إلى أنها اكتُشفت كاملة، ولم تنهب، فضلا على أن الناس ترى توت عنخ آمون مظلوما، حيث أنه مات صغيرا لا يزيد عن 19 عاما، حيث لم يحكم أكثر من 10 سنوات.

وأشار «السيسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أنه يتردد أن الملك الذي جاء بعده، وكان رجل دين هو السبب في مقتل توت عنخ آمون، والذي توفي بكسر في الجمجمة، وإن كان البعض يرى أن سبب وفاته هو سقوطه من على المركبة التي يقودها.

وأضاف عالم المصريات: «الناس مهوسة ليس فقط بالذهب في مقتنيات توت عنخ آمون.. ولكن بحجم الحضارة المصرية»، متابعًا أن الحضارة المصرية تستحق هذا الهوس.