«الإسكان»: إنشاء 19 محطة مياه تحليلة جديدة بطاقة 375 ألف متر مكعب يوميًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق، إنه جاري تنيفذ 19 محطة لتحليلة مياه البحر بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا.
وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، أنه يجرى العمل على تعظيم الإستفادة من الموارد المائية وإيجاد بدائل للمياه في المحافظات الساحلية.
وكشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، عن وجود خطة طموحة للوزارة للتحليلة، فخلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ إجمالي مياه الشرب المحلاة من البحر لا تتعدى 80 ألف متر مكعب في اليوم فيما ارتفع الإجمالي إلى 800 ألف متر مكعب عن طريق 63 محطة تحليلة المياه.
وأوضح مستشار وزير الإسكان للمرافق، أنه جاري تنفيذ 19 محطة تحلية بطاقة إجمالي 375 ألف متر مكعب يوميا موجودة في 6 محافظات في مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية، كما سيتم إنشاء 21 محطة خلال السنوات الثلاثة المقبلة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب.
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