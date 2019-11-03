شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: نستهدف تعميم سيارات الضبطية القضائية بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن خدمة سيارة الضبطية القضائية أطلقها الجهاز في الأسواق وأماكن التجمعات؛ لرصد أي ممارسات ضارة بالمستهلك، والتعامل معها فورًا، منوهًا بأن هذه الخدمة بدأت في القاهرة الكبرى، ونستهدف تعميمها في جميع المحافظات، وتم تجهيز مقرات لها في بعض محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري.

وأضاف «عبد المعطي»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، أنه حال ورود شكوى للجهاز يتم التواصل مع أقرب سيارة ضبطية قضائية للتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أن حماية المستهلك حق دستوري للمواطنين، والرئيس السيسي وجه بالحفاظ على حقوق المواطنين الخاصة بالاستهلاك والرقابة على الأسواق، وعلى الإعلام القيام بدورة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية التواصل مع الاجهزة المعنية للحصول على حقوقهم.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المواطن محور اهتمام الدولة والرئيس وجميع المؤسسات، موضحًا أنه تم استحداث شاشات تفاعليه داخل محطات القطار وفي المطار، وفي المولات الكبرى، تتيح لكل مواطن وضع شكواه للتعامل معها بشكل فورى، مع إتاحتها للسياح للإبلاغ عن أي شكوى والتفاعل معها سريعًا ليتأكد أن مصر دولة قانون.