شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن غلق 28 منشأة طبية وصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، إن إدارات العلاج والصيدلية بمديرية صحة بني سويف قامت بالمرور على بعض المستشفيات المركزية والنوعية (الرمد، سمسطا، ناصر، إهناسيا، الفشن)، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية «عن طريق الخط الساخن» لـ96 حالة، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها، حيث تم تحويل 3 حالات عناية مركزة من مستشفى مغاغة العام إلى مستشفيات محافظة بني سويف، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 18 صيدلية عامة، و2 مستشفى حكومي ،6 وحدات صحية، في الوقت الذي قامت فيه إدارة العلاج الحر بالمرور على 60 منشآة طبية خاصة، وتم ترخيص 11 منشأة، وغلق 25 منشأة طبية خاصة.

وأضاف، أن إدارة رعاية الأمومة والطفولة، تابعت ميكنة صرف الألبان لجميع المنافذ، وتوفير شهادات فحص ما قبل الزواج، وتوفير كروت فحص برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية، فضلاً عن متابعة سير العمل ببرامج رعاية الأمومة والطفولة بالوحدات والمراكز الطبية، ومتابعة سير العمل بمبادرة السمعيات والتسجيل داخل سجلات الرعاية، ومتابعة صرف (ف. أ) أطفال وأمهات و(ف.د) أمهات نقط للأطفال بالوحدات، وتكثيف المرور على الوحدات ومراجعة السجلات بها.

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وأشار إلى أن إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، قامت بتعميم برنامج رعاية غير القادرين على 150 وحدة صحية، حيث تم إنهاء إجراءات 130 حالة للمرضى غير القادرين ما بين (عمليات، أشعة،علاج، تحاليل)، وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات، والإعداد لمبادرة صحة المرأة والمرور اليومي على الحملة الخاصة بفيروس بي للطلبة، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ نيابة مايو 2019 لأطباء التكليف، وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى الوزارة.

وقال إن قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي قام بالمرور على 213 منشأة متنوعة، وتم سحب 356 عينة، وإعدام 305 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 116 محضرا، فيما تم استخراج 647 شهادة صحية، وإغلاق 3 منشآت صناعية.

وأوضح المحافظ، أن قسم التوعية والتثقيف الصحي والسكاني نظم 20 ندوة إعلامية للتوعية بالإسعافات الأولية وأضرار التدخين والنظافة الشخصية وسرطان الثدي والفيروسات الكبدية والصحة الإنجابية والتغذية السليمة، حيث تم تنظيم تلك الندوات بعدد من المدارس ومقار بعض الجمعيات الأهلية، في حين قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بعمل ندوات توعوية وتثقيفية استفاد منها 865 مريضاً، وعمل مقابلة أولية لـ460 مريضاُ، وقدم الأخصائيون الاجتماعيون الدعم لـ65 حالة من مرضى الدرن والجزام وعدد 340 مريض غسيل كلوي، ودعم 80 مريضًا من غير القادرين على العمل بعمل نظارات طبية وعمليات عيون وإجراء تحاليل طبية وأشعة، فضلاً عن تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفيات المركزية والنوعية على التوعية بمرض سرطان الثدي.