شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «البحوث الإسلامية» تختتم فعالياتها في 6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت القوافل التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضي عملها بعد تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، حيث انتشر فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في قرى ومدن ومراكز محافظات: مطروح والإسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد والقليوبية والإسكندرية.

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وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القوافل استهدفت الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بالعديد من القضايا المجتمعية المهمة، وتحذيرهم من مخاطر المفاهيم المغلوطة، وتأثير ذلك بشكل مباشر على حياتهم ومجتمعهم ووطنهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببذل المزيد من الجهود التوعوية.

وأضاف عيّاد أن القوافل نفذت اللقاءات والندوات من خلال منهج علمي فيما يتعلق بشكل ومضمون التواصل مع الناس، والتفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي وغيرها، والاستماع إليهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

وأوضح الأمين العام أن اللقاءات ركزت على ضرورة استعادة دور الأسرة في التربية والمتابعة المستمرة لأفرادها في مراحلهم العمرية المختلفة، والاهتمام بالبناء الفكري للأبناء وليس البناء الجسدي فقط، وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات والإحساس بالمسئولية إلى غير ذلك من القدرات النفسية التي تجعلهم أكثر قدرة على المواجهة والحفاظ على أنفسهم.