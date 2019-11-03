شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تفتتح تجمعًا حضاريًا تنمويًا متكاملا في وسط سيناء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمد رأفت الدش، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لإفتتاح المرحلة الثانية لقرية الجدى النموذجية التي تضم 70 منزل بدوى متكامل ووحدة صحية ومركز للشباب ومسجد ومدرسة وبئر مياه عميقة ومحطة لتحلية المياه ومنطقة للزراعات المكشوفة، استمرارًا لجهود مصر في دعم مقومات التنمية الحضارية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بشبه جزيرة سيناء.

بدأت المراسم بعرض تقديمي للعناصر الهندسية المشرفة على المشروع الذي تم تمويله بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى ويتضمن المشروع إنشاء 100 بيت بدوى تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة وتجهيزها بالخدمات والمرافق، أعقبها إفتتاح مسجد القرية الذي أقيم على مساحة 494 متر مربع بسعة 500 مصلى، وإفتتاح مدرسة الشهيد مقدم / أحمد صلاح الدين مالك للتعليم الأساسى، كذلك إفتتاح وحدة طب الاسرة بالقرية التي أطلق عليها إسم الشهيد رقيب أول / محمود عبدالفتاح، ثم إفتتاح مركز شباب قرية الجدى بمساحة 6500 متر مربع، كما تم إفتتاح بئر للمياه العميقة بعمق 1267 متر أطلق عليه إسم الشهيد العقيد أح / يحيى حسن ويشتمل على محطة لتحلية المياه بطاقة 100 متر مكعب / يوم لتوفير المياه اللازمة للشرب والزراعة.

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وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلى عدد من المستحقين وسط مظاهر الفرحة والحفاوة البالغة من أبناء المنطقة الذين قدموا الشكر للرئيس / عبدالفتاح السيسى على الجهد المبذول لتوفير حياة كريمة تواكب مسيرة التنمية التي تحققها الدولة في كافة ربوع مصر مؤكدين مساندتهم لكل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء عرفاناً وتقديراً من القوات المسلحة لما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن.

حضر مراسم الإفتتاح محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ومواطنى وشيوخ وعواقل شمال ووسط سيناء.