ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 5 مليار جنيه.. جهود الداخلية خلال شهر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها على مدار الشهر الماضي وحققت خلاله العديد من النتائج الإيجابية بكافة مجالات العمل الأمني.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر عن ضبط 369 متهمًا بحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 27 سلاح أبيض، 115 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 53 كيلو و635 جرامًا لنبات البانجو، 6 كيلو و700 جرام حشيش، كيلو و281 جرام هيروين، 30 جرام إستروكس، 618 قرصًا مخدرًا.

وأثمرت الجهود عن تنفيذ 22135 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 5833 قضية متنوعة، ضبط وفحص 11866 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة وهاربين من السجون، وضبط 108 تشكيلات عصابية ضمت 338 متهمًا ارتكبوا 485 حادثًا متنوعًا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6234 قضية في مجال الضرائب والرسوم على النحو التالي 146 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 421 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 349 قضية تهريب جمركي 160 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، وكذا ضبط 55 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1675 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 836 حالة تحر مدين ولجان فحص، وتنفيذ 2095 حكم قضائي.

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وقُدرت حجم التعاملات في تلك القضايا 5,790,274,392 مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

وأسفرت جهود الحملات في مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط 57 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (طلب رشوة - احتيال مصرفي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسل أموال - كسب غير مشروع، اتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، احتيال عبر الإنترنت بإجمالي مبالغ بلغت نحو (439,473,723 – أربعمائة تسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة ثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة ثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً، 2,515,072 –اثنان مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً واثنان وسبعون عملات أجنبية مختلفة.

وضُبط في مجال سرقة التيار الكهربائي 294867 قضية ومخالفة شروط التعاقد خلال الشهر الماضي.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "215,364,651 – مائتان وخمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنيهاً".