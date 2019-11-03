تكدس مروري بشارع فيصل إثر حادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب شخص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي برصيف شارع فيصل. تلقى مسؤول غرفة علميات مرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بنطاق منطقة الطالبية. وتسبب الحادث في حالة من الزحام المروري بالشارع اتجاه المريوطية، وانتقلت أوناش المرور لتجنيب السيارة، وسحب الكثافات.

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