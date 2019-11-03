سفير ألمانيا: مليون و800 ألف ألماني زاروا مصر العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بحث الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في مجال الطيران المدني، وفتح خطوط جديدة بين البلدين وتوسيع شبكة شركة لوفتهانزا في المطارات المصرية، كما بحث زيادة رحلات شركة "سويس إير" التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، عقب تشغيل خط جديد بين مدينتي جنيف والقاهرة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، للدكتور سيريل چان نون سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة.

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وقال الوزير إن مصر وألمانيا تربطهما علاقات وطيدة، وتعاون مشترك في مختلف المجالات، مشيدًا بدعم ألمانيا لقطاع أمن الطيران المدني والتدريب، وأضاف أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير جميع المطارات والمنظومه الأمنية بها يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية، كما تم بحث أهمية مطار سفنكس الدولي الذي تم التشغيل التجريبي له مؤخرًا، في تسيير رحلات الطيران العارض وزيادة حركة السياحة بين الدولتين، كما تطرق اللقاء تطوير أسطول مصر للطيران بالتعاون مع شركة أيرباص العالمية.

وأعلن الدكتور سيريل چان سفير المانيا أن هناك زيادة ملحوظة في حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر، وصل عدد السائحين في العام الماضي إلى 1.8 مليون سائح ألماني، وتستهدف السياحة الألمانية مصر كمقصد سياحي جذاب خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وتسيّر مصر للطيران 14 رحلة أسبوعيًا، بواقع رحلة يوميًا إلى كل من ميونيخ وفرانكفورت بالإضافة إلى 5 رحلات أسبوعيًا إلى برلين، كما تسيّر شركة "أير كايرو" رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، أما شركة "لوفتهانزا" الألمانية تسير 18 رحلة أسبوعيًا إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين مصر للطيران ولوفتهانزا، كما أن الشركتين أعضاء في تحالف ستار العالمي، الذي يعد أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم.