"مستقبل وطن" يفتتح مقره الجديد في الغربية بحضور رئيس الحزب وقياداته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، مقر الحزب الجديد، في محافظة الغربية، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية للحزب.

وشهد الافتتاح حضور كل من، النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام على القطاعات الجغرافية بالحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المراة بالمحافظة، والمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، وبعض من أعضاء الأمانة المركزية وأمانة المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

وعقد رئيس الحزب، عقب الافتتاح اجتماعًا تنظيميًا مع قيادات الحزب في المحافظة، لبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

واستعرض الاجتماع مناقشة خطة العمل للفترات المقبلة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

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وأكد رشاد أهمية تواجد مقرات للحزب في جميع الوحدة الحزبية والقرى لتواجد بين المواطنين على أرض الواقع، مضيفًا أن جميع مقرات حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية ستكون في خدمة الشعب المصري والتفاعل مع القضايا.

وأشاد "رشاد"، خلال كلمته عقب الافتتاح، أن مقر أمانة الحزب الجديد يعد نقله نوعية لأمانة محافظة الغربية حيث اشتمل المقر على قاعة اجتماعات كبرى، ومكاتب لأمناء المحافظة ومكتب خدمة المواطنين ومكتب لشئون العضوية والدعم الفنى وتم تجهيز المقر بأرقى درجات لخدمة المواطنين، بما يتناسب مع اسم حزب مستقبل وطن.

وطالب رئيس حزب مستقبل وطن، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب من خلال التدريب واستقبال شكاوى المواطنين والاستمرار في العمل الخدمي.

ويأتي ذلك في إطار التواصل الحزب الذي يتبناها المهندس أشرف رشاد الشريف بأهمية انتشار المقرات الحزبية على مستوى كافة المحافظات بتقسيماتها الإدارية للتواصل البناء مع مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أن قوة الحزب تنبع من قوة تواصله مع المواطنين فالحزب يسعي ألا يكون فقط حزب الأغلبية في البرلمان وإنما حزب الشعب المصري كله.