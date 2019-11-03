وزير الأوقاف يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.
وأطلع وزير الأوقاف رئيس المحكمة الدستورية، على جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف.
وأهدى جمعة درع وزارة الأوقاف ومجموعة من إصداراتها الحديثة في مجال تجديد الخطاب الديني، مثمنًا ومقدرًا جهوده والدور الوطني للمحكمة الدستورية وسائر مؤسساتنا القضائية الشامخة.
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