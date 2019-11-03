"الشاعر": يجب إصدار قانون لتداول المعلومات.. وماسبيرو يحتاج إلى مَدد كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالله عويس:

قال جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك تعاطفًا كبيرًا من الإعلاميين تجاه ماسبيرو، وهناك اهتمام كبير لإعادة دوره مرة أخرى، ويحتاج الأمر إلى "مدد كبير".

وأضاف خلال جلسة "إعلام الخدمة العامة.. الملكية والقرار التحريري" أن ماسبيرو له تاريخ كبير، وطبقًا للدستور فإن هناك 3 جهات تتولى شؤون الإعلام في مصر، لكن المعمول به في دول أخرى وجود 9 أشخاص يتم اختيار ثلثهم من الصحفيين.

مشيرًا إلى ضرورة تحديد المهام والاختصاصات بين الجهات الثلاثة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك قانون لتداول المعلومات، ومن شأن القانون توضيح المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

مضيفًا: "الإعلام لن يصلحه الإعلاميون فحسب، إننا نحن في حاجة لخبراء اقتصاد كذلك".