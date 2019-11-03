مصر | والد محمود البنا ينعى جدة راجح: "اللهم اغفر لها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد محمود البنا ينعى جدة راجح: "اللهم اغفر لها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد البنا والد محمود البنا، المجني عليه في القضية المشهورة إعلاميًا "بشهيد الشهامة"، والذي قتل على أيدي محمد راجح، على وفاة جدة المتهم اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا،" "اللهم اغفر لها.. ولله الأمر والدوام"

وشهدت مراسم الجنازة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء، في وجود والد محمد راجح ووالدته

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة تحويل الشاب المتهم لمحكمة الطفل وذلك بعد إثبات الأوراق الرسمية أنه أقل من 18 عامًا.

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وكانت الجلسة الأولى عُقدت بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، وأصدر القاضي قراره بتأجيل القضية، وذلك عقب أن طالب محامي المجني عليه التحقق من سن المتهم الأول، ومطالبة محامي الدفاع التأجيل من أجل استكمال باقي الإجراءات.