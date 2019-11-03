مصر | السجن المؤبد والغرامة لعاطل بتهمة ترويج المخدرات بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهم " يوسف.ع"، عاطل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "يوسف.ع"، عاطل، تهمة حيازة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم مدينة نصر.

وكانت البداية بتلقي قسم مدينة نصر، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بحيازة وترويج المواد المخدرة، وبتقنين التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.