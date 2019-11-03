مصر | رئيس "النيابة الإدارية" يفتتح فرع المكتب الفني والدعاوى التأديبية بالمنصورة

وجاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة التي تم إجراؤها مؤخرًا.

وكما التقي "المنشاوي" بالمستشار محمد رامي – مدير مركز التدريب القضائي،و قد قاما بافتتاح أعمال الدورة التدريبية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بنيابات المنصورة والمحلة الكبرى تحت عنوان " التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية من منظور عملي" والتي تجرى بالتنسيق مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، والمقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام حيث يشارك فيها قرابة ١٥٠ من السيدات والسادة الأعضاء من الدرجات المختلفة، يتلقى خلالها المشاركين محاضرات متخصصة وتدريبًا عمليًا على قواعد وأصول التحقيق والتصرف فيه، والمآخذ الفنية التي تنشأ عن الإخلال بضوابطه الإجرائية والشكلية، والدفوع أمام النيابة الإدارية، والتحقيق في قضايا مخالفات البناء، والمسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفات قانون التعاقدات العامة، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وقواعد إعلام الدعوى التأديبية

وعقب ذلك التقى "المنشاوي" بالسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة وكان في استقبال سيادته السيد المستشار حسن شبار – رئيس مجلس إدارة النادي والسادة المستشارون أعضاء مجلس الإدارة، حيث أكد سيادته على أهمية بذل كل الجهد فيما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات في البلاغات وشكاوى المواطنين ذات الصلة، كما استمع سيادته لمقترحات ومطالب الأعضاء مؤكدًا على تلبية كافة المتطلبات اللازمة ليقوموا بإداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وكانت تلك الاقتراحات علي هامش زيارة "المنشاوي " لمحافظة الدقهلية وتفقده لسير العمل بالنيابات الإدارية بالمنصورة وضمن رؤية شاملة لتطوير وتحديث مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عقد سلسة من الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء النيابة الإدارية بهدف دعم قدراتهم الفنية، إيمانًا من سيادته بالأهمية القصوى للتدريب والتكوين في صقل مهارات الأعضاء بما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.

وجاء ذلك في بيان إعلامي أصدره المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية.