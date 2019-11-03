مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل ذبح سيدة وشقيقها.. ومقتل سائق توكتوك بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل ذبح سيدة وشقيقها.. ومقتل سائق توكتوك بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

ومن الحب ما قتل.. حكاية ذبح "سحر" وشقيقها بأيدي طليقها: "حول فرح ابنه لجنازة"

"تحول الفرح مأتم"..مشاهد قاسية..دموع على فراقهما، كان الحزن يملأ الوجوه، هذا الحال عند دخولك لشارع كفر الشرفاء بالمرج، يوم عصيب مر على الأهالي من صغارها لكبارها، كانت "سحر" و"صلاح"، اتفقا على الانفصال، ولكن ومن الحب ما قتل، حاول بشتى الطرق أن يعود الاثنان لحياتهما الأسرية لينتظرا سويًا فرح نجلهما الكبير بعد 20 يوما، ولكن لعب القدر لعبته وفي اللحظات الأخيرة، انتهت الحياة الأسرية بسبب الغيرة عندما علم الطليق أن طليقته لن تعود له مرة أخرى وتزوجت من آخر.

"الميكروباص دخل في الأتوبيس".. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحدائق الأهرام

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث مرورع بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

الجيران في "مذبحة المرج": قتلهما وقطع شرايينه و"جري وهو بينزف دم"

كشف أحد الجيران في واقعة مقتل ربة منزل وشقيقها بـ36 طعنة على أيدى طليقها بمنطقة كفر الشرفاء بالمرج، أن المتهم ويدعى "صلاح" في عقده الثالث من عمره، بعد تسديد تلك الطعنات حاول الأهالي أخذ السكين منه، ولكنه قاومهم بشدة وقطع شرايينه، وفر هاربًا.

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"خنقوه ورموا جثته".. كشف ملابسات مقتل سائق توكتوك بأبو النمرس

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أبرزهم "شحاتة" و"الشامي".. إلغاء 4 دوائر والإبقاء على 5 فقط للتفرغ لنظر قضايا الإرهاب

قرر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا ولا يسند إليها أي قضايا جنائية أخرى حرصا على سرعة الفصل والإنجاز.

تأجيل محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية بالوراق لجلسة 17 نوفمبر

قررت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميا بـ " خلية الوراق الإرهابية " لجلسة 17 نوفمبر الجاري لسماع الشهود.