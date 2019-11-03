أخبار مصر | "الصيادلة" تطالب بوقف الدراسة ببرنامج تميز الأدوية بطب بيطري المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تطالب بوقف الدراسة ببرنامج تميز الأدوية بطب بيطري المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، ولجنة ادارة النقابة المكونة من الدكتور عبدالناصر السنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، دعوى قضائية رقم 1700 لسنة 42 ق دائرة أول أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، للمطالبة بوقف الدراسة والغاء قرار النظام الدراسي الذى انشأته كلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد الخريجين والمسمى بتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية.

وأوضحت عريضة الدعوى التى تقدمت بها نقابة الصيادلة مخالفة القرار المطعون عليه للقوانين واللوائح المعمول بها، وأكدت النقابة أنه عصف بكل معايير التخصص العلمية وهدم كل الأسس التى بنيت عليها اختصاصات العاملين بمجال المهن الطبية من أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيطريين.

وأكدت النقابة أن البرنامج المنشأ يعد سابقة فريدة من نوعها لم تحدث فى تاريخ التعليم الجامعى فى مصر منذ إنشاء كليات الصيدلة والطب البيطرى حيث تشمل المقررات الدراسية لهذا البرنامج تعد صارخ وتداخل مع المقررات الدراسية لكليات صيدلة فضلا عن كونها تخرج عن إختصاص الطبيب البيطرى بعد تخرجة،ومن تلك المقررات الممارسات التصنيعية الجيدة للأدوية GMPs، وكمياء صيدلية والصيدلانيات.

بالإضافة إلى أن من أهداف البرنامج إعداد وتدريب كوادر طبية بيطرية فى مجال تركيب وتسويق الدواء البيطرى واللقاحات والأمصال البيطرية.

وأضافت الدعوى أن المواد العلمية المشار إليها جميعها تدخل ضمن المقرارات الدراسية بكليات صيدلة والوظائف المذكورة تدخل ضمن مجال عمل الصيادلة ولا يوجد كلية طب بيطرى داخل الجمهورية تقوم بتدريس تلك المواد لطلابها لكونها تخرج عن إختصاص الطبيب البيطرى ومجال عملة الأصيل بعد التخرج وهو ما يوصم القرار المطعون عليه.