أخبار مصر | مشاهدة أهداف مباراة كريستال بالاس وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهداف مباراة كريستال بالاس وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليستر سيتي الانتصار على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم المدافع التركي سويونكو بهدف ليستر سيتي الأول في الشوط الثاني بعد عرضية رائعة من ماديسون، وعزز المهاجم الانجليزي جيمي فاردي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.