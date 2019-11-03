أخبار مصر | "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون الري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" توافق على مشروع قانون الري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لاخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بشكل نهائي، على ان تعد تقريرا بشأنه لتحيله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وقال وزير الرى: إن هدف القانون الجديد هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، كما أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا، على أملاك الدولة.

وأشار وزير الرى إلى أهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، وهي تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، وحماية المنشأت من السيول، مشيرا إلى اننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المتشأت بلغت قيمتها ما يقرب من ٨٠٠ مليون، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من النائب أشرف عمارة وعشر أعضاء المجلس في ذات الصدد من حيث المبدأ.

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وأحال الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.