أخبار مصر | وزير التعليم العالي يعتمد تعديل جدول الانتخابات الطلابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يعتمد تعديل جدول الانتخابات الطلابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعديلا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠، ليصبح يوم الخميس القادم الموافق ٧ نوفمبر وهو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا.



جاء وذلك نظرا لصدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد القادم الموافق ١٠ نوفمبر اجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف على أن يستمر تنفيذ باقي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمني الذي تم إعلانه مسبقا.

