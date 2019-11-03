أخبار مصر | مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مصر للهجوم الإرهابي، الذي استهدف موقعا عسكريا بقرية "إنديليمان" في شمال شرق مالي، مما أسفر عن مقتل 54 شخصا وخلّف أعداداً كبيرةً من الجرحى.

وكما أعربت الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب مالي الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت دعم مصر لمالي في تجاوز ذلك الحادث، مجددة مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.