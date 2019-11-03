شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تجهيز 147 فريقًا طبيًا لمبادرة «صحة المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الأحد، الاستعدادات النهائية لتنفيذ مبادرة «صحة المرأة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا تجهيز 147 فريق طبي بـ144 وحدة منتشرة بالمدن والقرى، والتنسيق مع وزارة الصحة للبدء في تدريب الفرق الطبية واستلام جميع المستلزمات للبدء الكشف على المستهدف.

وكلف المحافظ، خلال اجتماعه بالدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شرين، مديرة الرعاية الأساسية، رؤساء الوحدات الحلية بالقرى والمدن بالتواصل المستمر والتواجد الدائم مع المسؤولين من مديرية الصحة والإدارت الصحية ووحدة الرعاية الأساسية، لمراجعة كافة الاستعدادات، والتأكد من الاستعداد التام لاطلاق المبادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتستهدف المبادرة النساء من سن 18 سنة ودون حد أعلى، وتشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة، وتشتمل على الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.