شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يستقبل السفير الألماني في القاهرة لبحث التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، سفير المانيا لدي القاهرة، الدكتور سيريل چان نون، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وأكد الوزير في بداية اللقاء أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات وطيدة، وتعاون مشترك في مختلف المجالات، مشيدا بدعم ألمانيا لمصر في مجال أمن الطيران والتدريب.

وقال الوزير ان ما «تقوم به مصر من إجراءات لتطوير جميع المطارات والمنظومه الأمنية بها يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية».

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بدوره، أعرب السفير الألماني عن سعادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين، قائلًا إن هناك زيادة ملحوظة في حركة السياحة الألمانية القادمة إلى مصر.

أضاف السفير أن عدد السائحين الألمان إلى مصر وصل إلى 1.8 مليون سائح العام الماضي، خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وناقش الجانبان فتح خطوط جديدة بين البلدين، وتوسيع رحلات خطوط شركة «لوفتهانزا»، حيث تقوم شركة «سويس إير» التابعة لها بتشغيل خط جديد بين جينيف والقاهرة.

وتناول اللقاء أهمية مطار «سفنكس» الدولى الذي بدأ التشغيل التجريبي مؤخرا في تسيير رحلات الطيران العارض، وزيادة حركة السياحة بين البلدين، كما تناول تطوير أسطول شركة «مصر للطيران» بالتعاون مع شركة «إيرباص» العالمية.

وتسير «مصر للطيران» 14 رحلة اسبوعيا، بواقع رحلتين يومياً إلى ميونيخ وفرانكفورت، إضافة إلى 5 رحلات أسبوعياً إلى برلين، كما تسيّر شركة «أير كايرو» رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر، فيما تسير «لوفتهانزا» الألمانية 18 رحلة اسبوعيا إلى القاهرة، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي بين البلدين.