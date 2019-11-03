شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لوكيل «صحة الشرقية» إلى مستشفى القنايات المركزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، العاملين في مستشفى القنايات المركزي بزيارة، الأحد، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وتفقد وكيل الوزارة أقسام الإستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات والأقسام الداخلية، واطمأن على المرضي، وشدد على مدير المستشفي بمتابعة الكميات الكافية من الأدوية.
وتفقد وكيل الوزارة الأعمال الجارية بقسم العمليات الجديد، والجاري الانتهاء منها خلال أيام، وناقش دراسة تطوير وتوسعة أقسام الحضانات والباطنة والجهاز الهضمي والنساء.
وتبين أثناء مرور وكيل الوزارة وجود بعض الأعطال الكهربائية، وعدم تواجد فنيين الصيانة في المستشفي، فقرر ندبهم لمستشفيات أخرى بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة مفاجئة لوكيل «صحة الشرقية» إلى مستشفى القنايات المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.