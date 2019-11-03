شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان «جَدة راجح» بالمنوفية.. ووالد محمود البنا يعلّق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع أهالي قرية بروي التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، الأحد، جثمان جدة محمد أشرف راجح، المتهم بقتل محمود البنا، فيما يعرف إعلاميا بقضية «شهيد الشهامة».
وجرى إعلان وفاة جدة راجح اليوم الأحد، وتم تشييع جنازاتها من مسجد القرية وإقامة مراسم العزاء لها.
وشهد تشييع الجنازة تواجدا أمنيا وسط توافد الأهالي على تقديم واجب العزاء، وتلاحظ وجود أشرف راجح، وزوجته نشوى، والدي المتهم في الجنازة.
من ناحية أخرى علق محمد البنا، والد شهيد الشهامة، على خبر وفاتها في صفحات التواصل الاجتماعي قائلا: «الله يرحمها.. ولله الأمر والدوام».
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