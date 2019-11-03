شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: 45 مليون جنيه لتجميل مدخل قرية «وادي طور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، أعمال توسعة ورصف الطرق وتجميل ميادين وشوارع المدينة، بتكلفة تقترب من 45 مليون جنيه.
وبحسب بيان، تفقد المحافظ أعمال تجميل ورصف مدخل قرية وادي طور سيناء، والتي شملت توسعة ورصف الطريق المؤدي إلى الـ60 وحدة بدوية بتكلفة 12 مليون جميه.
كما تفقد تجميل وتوسعة شارع طابا بتكلفة 5 ملايين جنيه، والشاطئ العام لإنشاء 10 شاليهات كمرحلة اولي بتكلفة 7 ملايين جنيه، وبرجولة وحمام سباحه وملعبين.
وتفقد المحافظ أعمال التجميل بمدخل قرية الجبيل والشاطئ العام، موجهًا مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة طور بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل نهاية 2019.
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